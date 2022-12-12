Merakla beklenen yeni projesi öncesinde uzun süredir sessiz kalan Çağatay Ulusoy, çiftlik adamı olup çıktı.







Tekirdağ'da geniş bir arazisinde üzüm yetiştiren ve bağcılığa merak saran ünlü oyuncunun en büyük yardımcısı da sevgilisi Duygu Sarışın...







Geçtiğimiz aylarda üzüm hasadı yapan ünlü çiftin, aynı zamanda zeytinciliğe de merak sardığı söyleniyordu.







KAZANCINI DOĞAYA YATIRIYOR

Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın, şimdi de 'çim suyu'yla ilgilenmeye başladı.







Son yıllarda hayli popüler olan buğday çimi suyu üretmeye başlayan Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın, bir süredir hobi olarak yaptıkları çiftçiliği de artık profesyonelliğe taşıyacak.







Rol aldığı projelerden hatırı sayılır bir kazanç elde eden ünlü oyuncu, kurmak için ilk adımlarını attığı markası altında şarap ve çim suyu satacak.







Çağatay Ulusoy, bir diğer markasıyla da ABD'de soğuk Karadeniz çayı satıyor.







Uzun süredir bir projede yer almayan Duygu Sarışın, aşkının en büyük destekçisi.