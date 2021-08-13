BZÇ'ye bomba transfer! 4. sezon müjdesi yüzlerde güller açtıracak! Çukurova'da İbrahim Çelikkol dönemi başlıyor

Bir Zamanlar Çukurova'nın 4. sezon çekimleri çok yakında başlıyor. Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Bir Zamanlar Çukurova'da iki veda bir de transfer gelişmesi yaşandı. Hande Soral ve Murat Ünalmış'ın veda haberi izleyicileri üzen gelişmelerden olmuştu. 3. sezonda Bir Zamanlar Çukurova'ya pek çok ünlü isim veda etti. Kadrosunda pek çok ünlü ismi barındıran diziye yeni isimler katılacak. Demir Yaman karakterini canlandıran Murat Ünalmış'ın vedasıyla dizide neler yaşanacağı merak konusuydu. Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki performansıyla takdir toplayan İbrahim Çelikkol'a Çukurova ekibinden transfer teklifi götürüldü ve ünlü oyuncu teklifi kabul etti.

Bir Zamanlar Çukurova'dan yüzlerde güller açtıracak 4. sezon müjdesi! Onun dönemi başlıyor diyerek duyuruldu. Bir Zamanlar Çukurova'da yeni bir dönem başlıyor. Murat Ünalmış, Hande Soral, Nazan Kesal, Uğur Güneş, Vahide Perçin, Melike İpek Yalova gibi ünlü isimlerin peş peşe veda ettiği Bir Zamanlar Çukurova'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova'da 4. sezon öncesi kulislerde pek çok transfer iddiası konuşuluyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, TV 8'de bu sezon final yapan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde senaryo gereği ölerek hikayeye veda eden İbrahim Çelikkol'a teklif götürüldü. Ünlü oyuncunun Hakan Gümüşoğlu karakterine hayat vereceği öğrenildi.

HAKAN GÜMÜŞOĞLU DÖNEMİ BAŞLIYOR

İbrahim Çelikkol, Hakan Gümüşoğlu rolüne hayat verecek. Bir lojistik firmasının sahibi olan Gümüşoğlu Beyrut sahneleriyle diziye dikkat çeken bir giriş yapacak.

2 VEDA

Hande Soral ve Murat Ünalmış'ın veda haberi izleyicileri kahredecek. Hal böyle olunca transfer gelişmeleri kulislerde sık sık konuşuluyor. Kadrosunda pek çok ünlü ismi barındıran Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon için çalışmalara başladı.

BOMBA TRANSFER

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Hal böyle olunca diziler yeni oyuncu transferleriyle gündeme geliyor.

Kulislerde pek çok transfer iddiası konuşulmaya başlandı. Diziler yeni sezon öncesi hem senaryo hem de cast çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde senaryo gereği ölerek hikayeye veda eden İbrahim Çelikkol'a Bir Zamanlar Çukurova'nın yapımcı şirketinin teklif götürdüğü öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu bu teklifi kabul etti.

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol 14 Şubat 1982 yılında Kocaeli'nde dünyaya geldi. Kariyerine profesyonel modellik yaparak başlayan İbrahim Çelikkol hayatının bir döneminde profesyonel olarak Basketbol ile ilgilendi.

Basketbol liginde oynayan İbrahim Çelikkol genç milli oldu. Basketbolu bıraktıktan sonra oyunculuk eğitimi alan yakışıklı oyuncu için dönüm noktası ise yönetmen Osman Sınav ile tanışması oldu.

Birçok film ve dizide rol alan İbrahim Çelikkol'un ilk oyunculuk deneyimi ise 2008 yılında çekilen Pars:Narkoterör filmi ile oldu. İbrahim Çelikkol bu filmde Şamil Baturay karakterine hayat verdi.

Daha sonra sırasıyla M.A.T, Keskin Bıçak ve Karadağlar adlı dizilerde rol aldı. 2012 yılında vizyona giren Fetih 1453 filminde Ulubatlı Hasan karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol, 2011-12 yıllarında TV ekranında yayınlanan İffet dizisinde Cemil Özdemir karakterine hayat verdi.