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BZÇ’nin Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşi hayran bıraktı! Güzelliğiyle görenleri büyülüyor…

BZÇ’nin Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşi hayran bıraktı! Güzelliğiyle görenleri büyülüyor…
27.01.2022 19:26

OTOMATİK OYNAT

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BZÇ’nin Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşi hayran bıraktı! İlk olarak 2018 yılında izleyici karşısına çıkan, o gün bugündür zirveden inmeyen Bir Zamanlar Çukurova ekran klasiklerinden biri haline geldi. Kadrosunda Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Hülya Darcan, Furkan Palalı gibi isimleri bulunduran Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleriyle ekran başına kilitliyor. Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Bülent Polat. Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Eşi ile olan fotoğraflarını medya hesabından paylaşan Bülent Polat'ın eşinin güzelliği herkesi büyülüyor.

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