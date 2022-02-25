Büyük buluşma! Arda Kural ile Yıldız Asyalı 24 sene sonra bir arada

Arda Kural ile Yıldız Asyalı, 24 yıl sonra bir araya geldi. Yıldız, kendisini izlemeye gelen Kural için “Kimler Geldi Kimler Geçti” şarkısını okudu. Kural ise eski aşkının seslendirdiği şarkılara eşlik etti.
Arda Kural ile Yıldız Asyalı, 24 yıl sonra bir araya geldi. Yıldız, kendisini izlemeye gelen Kural için “Kimler Geldi Kimler Geçti” şarkısını okudu. Kural ise eski aşkının seslendirdiği şarkılara eşlik etti.
Kural, 2. Sayfa'da "Çok büyük bir aşk yaşadık. Yıldız ile yan yana gelmeye korkuyorum" demişti.