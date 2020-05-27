Büşra Pekin'in Instagram videosu kahkahaya boğdu: Bakanım bu haberi dört gözle bekliyoruz

27.05.2020 15:26

Büşra Pekin, paylaşımlarıyla takipçilerini eğlendirmeye devam ediyor. 37 yaşındaki Büşra Pekin, Instagram hesabından paylaştığı son videoda adeta milyonların duygularına tercüman oldu. Corona virüs pandemisi nedeni ile evde kendini karantinaya alan Büşra Pekin, “Bakanım bu haberi dört gözle bekliyoruz” notunu düştüğü video ile sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

Büşra Pekin, karantina sürecinde çektiği birbirinden renkli videolar ile takipçilerinin yüzünü güldürüyor.Son dönemin başarılı kadın komedi oyuncuları arasında olan Büşra Pekin, Instagram hesabından paylaştığı son videoda milyonların duygularına tercüman oldu. "Bakanım bu haberi dört gözle bekliyoruz" notunu düştüğü videoda Büşra Pekin, yine farklı bir çalışmaya imza attı ve kısa sürede 400 bine yakın izlenme oranına ulaştı.

Altı yıllık ilişkilerini geçtiğimiz sene sonlandıran oyuncu Büşra Pekin ve müzisyen Ersay Üner'in karantinada yeniden bir araya geldiği öğrenildi. Amerika'ya taşınma kararı yüzünden karşı karşıya gelen ve ayrılık kararı alan ünlü çift, birlikteliklerine ikinci bir şans daha verdi.

Amerika'ya taşınma kararı yüzünden karşı karşıya gelen ve ayrılık kararı alan ünlü çift, birlikteliklerine ikinci bir şans daha verdi. Aynı site içinde yaşamaya devam eden çift, karantina günlerinde de birbirlerine destek oldu. Üner'in evde tek başına kalmasından dolayı üzülen Büşra Pekin, eski erkek arkadaşına yemekler yapıp götürdü.



Üner'in evini temizlemesine de yardımcı olan Büşra Pekin'in bu hareketleri, sönen aşkın küllerini yeniden alevlendirdi. İkili, bir süredir ikinci baharlarını yaşıyor.