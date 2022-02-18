Buse Varol ile boşanacakları konuşulan Alişan alyansı gazetecilere gösterdi

Buse Varol ile boşanma arifesindeki Alişan'dan dikkat çeken alyans hamlesi geldi. Boşanma iddiaları gündeme gelince Buse, "yüzük gösterge değil" açıklaması ile dikkat çekmişti. Bir süredir Buse Varol ile evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan ve ayrılık iddialarıyla magazin gündeminden düşmeyen Alişan, önceki gün oğluyla birlikte Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerin 'boşanma' haberlerini hatırlattığı 45 yaşındaki şarkıcı, Varol'un alyansını çıkarmasıyla ilgili soruyu da yanıtladı.