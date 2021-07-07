Bursa’da roman düğününde sahne alan Murat Övüç isyan etti: Paramızı vermeyip beni tehdit ettiler

Murat Övüç Roman düğününde sahne aldı başına gelmeyen kalmadı! Geçtiğimiz günlerde aracından dehşet saçan oğlu Burakcan Övüç ile gündeme gelen Murat Övüç, bu kez sosyal medya hesabında yayınladığı bir video ile çok konuşuldu. Söz konusu videoda Övüç, Bursa'da yapılan roman düğününde sahneye çıktığını ancak parasını alamadığını dile getirdi. Darp ve tehdit edildiğini ileri süren Övüç, “Paramızı verin, yoksa ben her türlü almasını bilirim” ifadelerini kullanarak başından geçenleri anlattı. İşte Murat Övüç’ün o açıklaması…