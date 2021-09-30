Burcu Özberk’ten iddialı paylaşım! Derin göğüs dekoltesiyle karavanda boy gösterdi!

Burcu Özberk’ten iddialı paylaşım! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, son olarak karavanda verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Son dönemlerde tercih ettiği iddialı kıyafetlerle adından söz ettiren Özberk, yine çok konuşuldu. Ünlü oyuncunun ip askılı derin göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği poz adeta sosyal medyayı salladı. Ayna karşısında objektif karşısına geçen Özberk'i gören dönüp bir daha baktı. İşte Burcu Özberk'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...