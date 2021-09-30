Haberler Magazin Videoları Burcu Özberk’ten iddialı paylaşım! Derin göğüs dekoltesiyle karavanda boy gösterdi!

Burcu Özberk’ten iddialı paylaşım! Derin göğüs dekoltesiyle karavanda boy gösterdi!

Burcu Özberk’ten iddialı paylaşım! Derin göğüs dekoltesiyle karavanda boy gösterdi!
30.09.2021 17:46
Ana Sayfa 01:49
Fenerbahçe Olympiakos maçı...
Ana Sayfa 02:05
Masterchef Murat Özdemir...
Ana Sayfa 00:28
Elazığ'da ele geçirildi! Atom...
Ana Sayfa 01:04
Beştepe'de kritik toplantı!...
Ana Sayfa 00:43
Tuzla'da fabrika yangını! ilk...
Ana Sayfa 00:55
Telefon alacaklar dikkat!...
Ana Sayfa 01:30
Rusya ile birlikte 2. 3....
Ana Sayfa 00:50
Survivor'da aşk çanları!...
Ana Sayfa 00:32
Yoğun bakım hemşiresine...
Ana Sayfa 01:00
Üsküdar'da feci kaza! Fren...
Ana Sayfa 00:15
İşgalci İsrail yine...
Ana Sayfa 00:44
HDP’li Mithat Sancar’dan canlı...

Burcu Özberk’ten iddialı paylaşım! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, son olarak karavanda verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Son dönemlerde tercih ettiği iddialı kıyafetlerle adından söz ettiren Özberk, yine çok konuşuldu. Ünlü oyuncunun ip askılı derin göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği poz adeta sosyal medyayı salladı. Ayna karşısında objektif karşısına geçen Özberk'i gören dönüp bir daha baktı. İşte Burcu Özberk'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...


Burcu Özberk’in karavan pozu olay oldu! Derin göğüs dekoltesiyle boy gösterdi iddialı tarzı çok konuşuldu sosyal medya çalkalandı

Magazin Videoları
SON DAKİKA