Haberler Magazin Videoları Burcu Özberk’in ip askılı derin dekolteli elbisesi ile paylaşımı yürek hoplattı

Burcu Özberk’in ip askılı derin dekolteli elbisesi ile paylaşımı yürek hoplattı

Burcu Özberk’in ip askılı derin dekolteli elbisesi ile paylaşımı yürek hoplattı
24.08.2021 23:45
Ana Sayfa 00:30
Hande Erçel cesur...
Ana Sayfa 00:27
43’lük Mine Tugay’dan bikinili...
Ana Sayfa 00:27
Baş Belası - 2. Fragman
Ana Sayfa 02:03
Galatasaray Morutan’a kavuştu
Ana Sayfa 01:56
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 00:35
Aleyna Tilki yatak odasından...
Ana Sayfa 02:05
Taliban sözcüsü: 31 Ağustos’a...
Ana Sayfa 22:18
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 00:30
Genç oyuncu Miray Akay ikinci...
Ana Sayfa 01:37
Kaan Yıldırım'ın Hadise...
Ana Sayfa 00:15
30 haftalık hamile olan...
Ana Sayfa 02:36
4 ünlü kadından aynı gün 4...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram sayfasında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İp askılı derin dekolteli elbisesi ile objektif karşısına geçen Özberk'in paylaşımı, sosyal medyaya bomba gibi düştü. Görenlerin dönüp bir daha baktığı paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı. Ünlü oyuncunun paylaşımına Demet Akalın da kayıtsız kalmayarak 'Çok güzel' yorumunda bulundu. İşte Burcu Özberk'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı....


Magazin Videoları
SON DAKİKA