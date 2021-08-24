Burcu Özberk’in ip askılı derin dekolteli elbisesi ile paylaşımı yürek hoplattı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram sayfasında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İp askılı derin dekolteli elbisesi ile objektif karşısına geçen Özberk'in paylaşımı, sosyal medyaya bomba gibi düştü. Görenlerin dönüp bir daha baktığı paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı. Ünlü oyuncunun paylaşımına Demet Akalın da kayıtsız kalmayarak 'Çok güzel' yorumunda bulundu. İşte Burcu Özberk'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı....