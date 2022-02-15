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Burcu Özberk peş peşe cesur pozlarını paylaştı! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Burcu Özberk peş peşe cesur pozlarını paylaştı! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı
15.02.2022 18:41

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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram hesabında yayınladığı iddialı pozlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Ünlü oyuncu, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Dantelli iç çamaşırının üzerine giydiği hırkasıyla kamera karşısına geçen Özberk, saçlarını savuşturarak verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede büyük ilgi gösteren paylaşıma adeta yorum yağdı. İşte Burcu Özberk'in sosyal medyayı sallayan o pozları...

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