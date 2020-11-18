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Burcu Esmersoy spor salonunda coştuğu anları yayınladı! Esmersoy'un kolbastı şovu sosyal medyada olay oldu

Burcu Esmersoy spor salonunda coştuğu anları yayınladı! Esmersoy'un kolbastı şovu sosyal medyada olay oldu
18.11.2020 14:53
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Babası hakkında itirafları, değişken aşk hayatı, doğal güzelliği ve fit görünümü derken Burcu Esmersoy yine gündemde. 44 yaşındaki Burcu Esmersoy, spor yaptığı anları Instagram hesabından, 'Hissettirmeden ejderha bitirmeceli ders' notuyla paylaştı. Kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Burcu Esmersoy'a sosyal medyada, 'Spor değil şov yaptı sanki' şeklinde yorumlar yapıldı. İşte Esmersoy'un sosyal medyada olay olan kolbastı şovu ve spor salonunda çoştuğu anlar...


Bir süredir boks dersleri alan başarılı sunucu Burcu Esmersoy, formunu düzenli antrenmanlara borçlu.

44 yaşındaki Esmersoy'un, spor hocasının paylaşımı sosyal medyada olay oldu.

Kolbastı oynarken görüntülenen ünlü sunucunun dans performansı büyük beğeni kazandı.

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