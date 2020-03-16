Burcu Esmersoy sevgilisi Allan Hakko ile fena yakalandı! Sarmaş dolaş çiftin yaş farkı şoke etti 16.03.2020 11:45

Burcu Esmersoy, Berk Suyabatmaz'dan boşandıktan sonra aradığı aşkı Vakko markasının veliahtı Allan Hakko'ya kaptırmıştı. Aşkları 3 ay önce başlayan güzel sunucu ile sosyetik işadamı, önceki akşam ilk kez Kuruçeşme'de birlikte görüntülendi. Sarmaş dolaş görüntülenen çiçeği burnunda çiftin yaş farkı merak konusu oldu. Özellikle Allan Hakko kaç yaşında sorusunun yanıtı internette aratıldı. Burcu Esmersoy ile sevgilisinin arasındaki yaş farkını öğrenenler ise şoke oldu. İşte birbirlerine aşkla bakan Burcu Esmersoy ile Allan Hakko'nun ilk yan yana fotoğrafları ve merak edilen yaş farkları...