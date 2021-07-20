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Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin, arabada müzik eşliğinde dans etti | Video

Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin, arabada müzik eşliğinde dans etti | Video
20.07.2021 00:02 - Son Güncelleme: 20.07.2021 00:05
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Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteri ile büyük beğeni toplayan Burcu Biricik, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Dizide canlandırdığı Nalan'ın aksine oldukça eğlenceli ve neşeli bir karaktere sahip olan Biricik, eşi Emre Yetkin ile seyir halindeyken çektiği bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu. Eşi ile araç içinde geçirdiği eğlenceli anları kayıt altına alarak Instagram'ın hikaye kısmında yayınlayan Biricik'in paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu. İşte Burcu Biricik'in o paylaşımı...


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