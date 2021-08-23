Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e büyük jest! Bodrum'daki 6 milyon TL'lik villa gitti yerine 15 milyonluk geldi

Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e büyük jest! Bodrum'daki 6 milyon TL'lik villa gitti yerine 15 milyonluk yeni villa geldi. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit Bodrum Gümüşlük'teki villasına kadar yaklaşan yangınla geçtiğimiz haftalarda gündemde yer almıştı. Eşi ve oğlu Karan ile yaklaşık 2 aydır Bodrum'da tatil yapan ve İstanbul'a döndüğü gün aldığı telefonla büyük bir şok yaşayan Özçivit, yangınlardan etkilenen eşi Fahriye Evcen'in Bodrum'daki evlerine gitmek istememesi üzerine harekete geçti. Eşinin korkusuyla kolları sıvayan Burak Özçivit, Bodrum Gündoğan'daki lüks siteden tam 15 milyon liraya yeni bir villa aldı. 2019 yılında Bodrum Gümüşlük'ten ev alan Burak - Fahriye çifti, bu yaz da tatil yaptıkları villa için 6 milyon TL ödemişti.