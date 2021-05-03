RAMAZAN İMSAKİYE
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Burak Özçivit’in yeni oyuncağı! Lüks aracının plakası dikkat çekti…

Burak Özçivit’in yeni oyuncağı! Lüks aracının plakası dikkat çekti…
03.05.2021 19:44
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uruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit arabasını yeniledi! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı karakter ile dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit aynı zamanda aranılan bir reklam yüzü. Akıllıca yatırımlar yapan Özçivit, otomobil tutkusuyla biliniyor. Daha önce lacivert bir Modena ile objektife takılan Özçivit bu kez titanyum rengi bir 599 GTB F1 aldı. Geçen ay değiştirdiği arabası için 2000 model Modena'sını satan Özçivit, onun yerine 2008 model bir araç aldı. Gerçek bir Ferrari tutkunu olan Özçivit'in, 2020 model bir araca 7 milyon TL vermektense, Bursa'ya kadar gidip eski ama temiz bir araç bulduğu ortaya çıktı. Burak Özçivit'in yeni arabasının plakası da sevimli oğlu Karan'ın harflerinden oluşuyor.


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