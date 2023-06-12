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Burak Özçivit’in biricik eşi ortalığı fena salladı! “En güzel kadın...”

Burak Özçivit’in biricik eşi ortalığı fena salladı! “En güzel kadın...”
12.06.2023 22:32

OTOMATİK OYNAT

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Kuruluş Osman'ın başarılı başrolü Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile dünyaevine girdi ve oyuncu çiftin bu evlilikten iki evladı oldu. 2019'da Karan'ı, Ocak 2023'te Kerem'i kucaklarına alan çift, magazin gündeminde sık sık yer aldı. Ünlü çift, şimdi ise geçen günlerde 37'nci yaşını kutlayan Fahriye Evcen'in paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, yatak odasında verdiği pozları art arda yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşıma adeta yorum yağdı.

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