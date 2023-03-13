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Burak Özçivit’in biricik eşi Fahriye Evcen doğum sonrası ilk kez paylaştı!

Burak Özçivit’in biricik eşi Fahriye Evcen doğum sonrası ilk kez paylaştı!
13.03.2023 00:11 - Son Güncelleme: 13.03.2023 00:16

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Çalıkuşu adlı dizinin setinden tanışıp aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Çift, 2019'da da oğulları Karan'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşadı. İki ay önce ise Kerem adını verdikleri ikinci bebeklerine kavuşan ünlü çiftten Fahriye Evcen, doğum sonrası ilk kez paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, oğlu Karan ile ev hallerini Instagram sayfasında yayınladı. Evcen'in son hali dikkat çekerken anne-oğlun fotoğrafı kalpleri ısıttı.

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