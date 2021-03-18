Haberler Video Magazin Videoları Burak Özçivit'in baldızı görenleri şaşırttı! İşte Fahriye Evcen'in...

Burak Özçivit'in baldızı görenleri şaşırttı! İşte Fahriye Evcen'in...

Burak Özçivit'in baldızı görenleri şaşırttı! İşte Fahriye Evcen'in...
18.03.2021 10:57
Ana Sayfa 00:53
Hande ve Bensu Soral'ın annesi...
Ana Sayfa 01:34
18 Mart BIST100 endeksi son...
Ana Sayfa 00:59
Burak Özçivit'in baldızı...
Ana Sayfa 00:26
Başkan Erdoğan'dan Çanakkale...
Ana Sayfa 00:32
CHP'li isim ağlamamak için...
Ana Sayfa 01:29
Kız arkadaşını öldürdü teslim...
Ana Sayfa 01:35
Afrin'de huzur ve güven nöbeti
Ana Sayfa 00:26
Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak...
Ana Sayfa 05:46
Nikola'nın Osman'ı öldürmek...
Ana Sayfa 08:33
Antalyaspor 2 - 0 Alanyaspor...
Ana Sayfa 01:56
Şanlıurfa’da tekne gölette...
Ana Sayfa 02:19
Beşiktaş'ın finaldeki rakibi...

Fahriye Evcen son dönemin en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. 2017 yılında yine kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile evlenen, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, doğum sonrası son haliyle olay yaratmıştı. 34 yaşındaki güzel oyuncu şimdi de kardeşi ile gündem. Fahriye Evcen'in magazin dünyasından uzak bir yaşam süren kız kardeşi ortaya çıktı. Fahriye Evcen'in kız kardeşini görenler 'Güzellik genetik', 'Çok benziyorsunuz!' gibi yorumlar yaptı. İşte Fahriye Evcen'in kardeşi...


Magazin Videoları