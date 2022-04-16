RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Magazin Videoları Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan’ın doğum gününü kutladı

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan’ın doğum gününü kutladı

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan’ın doğum gününü kutladı
16.04.2022 21:41

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:57
Alparslan Büyük Selçuklu 17....
Magazin 00:11
Selahattin Paşalı 7 aylık...
Magazin 01:01
Baba 10. bölüm fragmanı...
Magazin 00:13
Ebru Polat sevgilisinin...
Magazin 03:47
Tuğçe Kandemir ‘Ne güzel...
Magazin 03:12
İbo Show’da İsmail YK rüzgarı!
Magazin 00:16
Burcu Esmersoy'dan cesur...
Magazin 00:56
Aziz 21. bölüm 2. fragmanı...
Magazin 00:55
Üç Kız Kardeş 9. bölüm...
Magazin 00:50
Özgü Namal'ın son haline...
Magazin 00:30
Hakan Ural'ın eşi Ezgi Can...
Magazin 00:59
Dilan Çiçek Deniz sağlık...

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakteriyle başrolü üstlenen Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile nikah masasına oturmuştu. Çalıkuşu dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan oyuncu çift, 2019 yılında oğulları Karan Özçivit'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Sürdürdükleri mutlu evlilikle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğulları Karan 3 yaşına bastı. Ünlü çift ise oğullarına yakınlarının katılımıyla eğlenceli bir doğum günü partisi organize etti. Partiden görüntüler ise sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem oldu. İşte o görüntüler...

Magazin Videoları
SON DAKİKA