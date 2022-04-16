Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan’ın doğum gününü kutladı

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakteriyle başrolü üstlenen Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile nikah masasına oturmuştu. Çalıkuşu dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan oyuncu çift, 2019 yılında oğulları Karan Özçivit'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Sürdürdükleri mutlu evlilikle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğulları Karan 3 yaşına bastı. Ünlü çift ise oğullarına yakınlarının katılımıyla eğlenceli bir doğum günü partisi organize etti. Partiden görüntüler ise sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem oldu. İşte o görüntüler...