RAMAZAN İMSAKİYE
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Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in oğulu Karan 3 yaşına bastı! Ünlü çiftin hayranlarından minik Karan için büyük jest

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in oğulu Karan 3 yaşına bastı! Ünlü çiftin hayranlarından minik Karan için büyük jest
18.04.2022 12:29

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Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in oğulları, önceki gün 3 yaşına bastı. Ünlü çiftin dünyanın dört bir yanındaki hayranları, minik Karan için birçok yardım kuruluşuna bağışlarda bulundu.

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ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile güzel eşi Fahriye Evcen, üç sene önce evliliklerini oğullarıyla taçlandırdı.




Minik Karan, önceki gün üç yaşına bastı.




Formula 1 temalı partiyle yeni yaşını kutlayan Karan için Özçivit ile Evcen'in dünya çapındaki hayranları, adeta seferberlik ilan etti.




SEFERBERLİK İLAN ETTİLER
El ele veren ikilinin fanları, Karan için Koruncuk Vakfı, Salda Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, Ateş Böceği Derneği, Make A Wish ve ÇEKUD gibi yerlere bağış yaptı. İkilinin fanları, yine Karan adına birçok hasta çocuğun tedavi masrafları için de bağış topladı. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, oğulları için yapılan bu anlamlı hareket karşısında hayli duygulandı.

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