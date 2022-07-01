Burak Özçivit Fahriye Evcen çifti kendini kumsala attı! 2,5 aylık hamile Fahriye yerinden kalkmadı ama mayosuyla göz kamaştırdı

Çalıkuşu dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak ile Fahriye, 2017 yılında dünyaevine girdi. Mutlu evliliklerini 2019 yılında dünyaya gelen evlatları Karan ile taçlandıran ikili şimdilerde ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. 800 yıllık tarihi geçmişe sahip hayalet köyde oğulları Karan ile kafa dinlemeye giden ünlü çift şu sıralar oldukça heyecanlı. İstanbul'daki işlerine ara veren Özçivit Ailesi, Bodrum'daki yazlıklarına gitti. Ünlü çift, önceki gün Gündoğan'daki bir otelin plajında objektiflere yansıdı.