Burak Deniz'den üzücü haber geldi! Maraşlı'nın Celal'i ayrılığın ayak seslerini duyurdu! işte Maraşlı 26. bölüm sinyali...

Maraşlı'nın Celal Kün'ü Burak Deniz'den sevenlerine üzen haber! Ayrılığın ayak sesleri duyuldu, başarılı oyuncu Burak Deniz Maraşlı son bölüm sinyalini verdi. Atv ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisinde Celal Kün karakterine hayat veren ünlü oyuncu Burak Deniz, Alina Boz ile iyi bir ikili oldu. En başarılı dizi çiftlerinden birisi olarak gösterilen ikili sosyal medyada da uzun süredir zirvede bulunuyor. Yeni dizi Kalp Yarası'nın gelişi nedeniyle gün değiştiren Maraşlı 24. bölümü 29 Haziran Salı akşamı Atv ekranlarında yayınlanacak. İşte 26. bölümde final yapacağı belirtilen Maraşlı hakkında Burak Deniz'den bomba açıklamalar.