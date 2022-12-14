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Burak Çelik’in eski eşini gören şaştı kaldı! Meğer tescilli güzelle evliymiş…

Burak Çelik’in eski eşini gören şaştı kaldı! Meğer tescilli güzelle evliymiş…
14.12.2022 00:22 - Son Güncelleme: 14.12.2022 00:28

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2 sene aynı yastığa baş koymuşlar! Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze) gibi başarılı isimlerin başrolü üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam'a Jean Luc karakteriyle dahil olan Burak Çelik'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Hem yakışıklılığı hem de performansıyla dikkat çeken oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Çelik hakkında en çok "Burak Çelik'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bakın Burak Çelik'in kendisi gibi oyuncu olan eski eşi kimmiş...

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