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Bülent Ersoy’un orkestrası tahliye edildi

Bülent Ersoy’un orkestrası tahliye edildi
28.10.2021 18:08
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Bülent Ersoy’un 21 kişilik orkestra ekibinin, organizatör şirket tarafından verilen PCR testlerinin sahte olduğu gerekçesiyle KKTC tarafından haklarında soruşturma başlatılmış 1,5 ay hapis cezasına çarptırılmışlardı. Ersoy'un 21 kişilik orkestrası bugün tahliye edildi. Orkestranın davulcusu Ahmet İzgi, Ersoy'a suçlamalarda bulundu. İzgi, "Bize hiçbir yardım etmedi. Ben burada yoğun bakımda kaldım, entübe oluyordum. Bülent Ersoy benim çoluk çocuğumu bile aramadı. Sadece kendi reklamı için konuşuyor" ifadeleriyle Ersoy'a yüklendi.

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