Haberler Magazin Videoları Buket Aydın'ın göğsünü emoji ile sansürlemesi bomba etkisi yaratmıştı! Buket Aydın'dan ''Sütyensiz Hırka'' açıklaması: Kimse almasın

Buket Aydın'ın göğsünü emoji ile sansürlemesi bomba etkisi yaratmıştı! Buket Aydın'dan ''Sütyensiz Hırka'' açıklaması: Kimse almasın

Buket Aydın'ın göğsünü emoji ile sansürlemesi bomba etkisi yaratmıştı! Buket Aydın'dan ''Sütyensiz Hırka'' açıklaması: Kimse almasın
07.01.2022 13:31

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Buket Aydın'ın göğsünü emoji ile sansürlemesi bomba etkisi yaratmıştı! Defalarca Sarıgül defterini kapattığını ve yalnızca işiyle gündeme gelmek istediğini söylemesine rağmen, aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Buket Aydın'ın doğum günü karesi gündeme bomba gibi düştü. Aydın'dan sütyensiz giydiği hırkayla ilgili canlı yayında açıklama geldi ve pişman olduğunu söyledi. İşte Aydın'ın 2. sayfa'ya yaptığı açıklama...

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Göğsünü emoji ile sansürlemişti! Ünlü bir markanın tek düğmeli hırkasını giymeyen kalmadı. Pek çok ünlü ismin cesaret edip giydiği hırkayı son olarak spiker Buket Aydın giydi. Emir Sarıgül ile yaşadığı ilişkiyle son dönemde gündeme gelen Aydın göğüslerini sansürleyince sosyal medyada dalga konusu olmuştu.

Buket Aydında sütyensiz hırka giyme modasına uyup gündem olunca 2. Sayfa canlı yayınına katıldı. Yayına hırkasını gönderen Aydın fiyat konusunda yorum yapmazken "Bu hırkakimse almasın" yorumunda bulundu.

Aydın açıklamasının devamında "Hırka çok rahatsız. 2 ay önce aldım, çok beğenerek... Fakat bir türlü giymeye cesaret edemedim. Doğum günü olunca bir giyeyim dedim. Hareket edemiyorsun, dönemiyorsun. Dün zaten yorumları gördüm. Bu sadece poz amaçlı kullanılmalı" dedi.

Aydın "Daha da giymeyi düşünmüyorum. Ben sansürleyip paylaştım aslında. Ama ben kimseye tavsiye etmiyorum" diyerek konuya noktayı koydu.

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