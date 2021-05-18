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Buket Aydın’dan Sibel Can'la görüntülenen eski sevgilisi Emir Sarıgül'ü hakkında bomba açıklamalar | VİDEO

Buket Aydın’dan Sibel Can'la görüntülenen eski sevgilisi Emir Sarıgül'ü hakkında bomba açıklamalar | VİDEO
18.05.2021 19:27
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Emir Sarıgül ile yaşadığı aşk günlerce magazin gündeminden düşmeyen spiker Buket Aydın, eski sevgilisi Emir Sarıgül ile sanatçı Sibel Can'ın Göcek'te teknede görüntülenmesinin ardından ilk kez konuştu.


Buket Aydın'ın açıklamaları şu şekilde;

"Ben bu konunun içinden çıkmak istedim. Ben mart sonunda Emir beyle ilişkimi kariyerime zarar verdiği için noktaladım. Emir beyin bana yaptığı evlilik teklifi onun yaptığı bir harekettir. Yaz yeni başlıyor. Bu beyefendinin yanında başka kadınlar görebilirsiniz. Her defasında benim de fotoğraflarım çıkarsa bu beni üzer. Ben Emir beyin evlenme teklifini kabul etmedim, etmeyeceğim. Filistinli bebekler ölüyor. Ben utanç duyuyorum. Emir beyin pırlanta gibi 2 çocuğu var. O çocuklarla da tanıştım. Bana Buket abla dediler.. O bu çocukları düşünmeden hareket ediyor olabilir ama ben o çocukların hürmetine daha fazla konuşmuyorum. Beni bu haberlerin içinden çekin"

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