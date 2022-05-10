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Buket Aydın göğüs dekoltesini paylaştı 'tarafını seç' dedi olay oldu! "Seçmek imkansız"

Buket Aydın göğüs dekoltesini paylaştı 'tarafını seç' dedi olay oldu! "Seçmek imkansız"
10.05.2022 12:54

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Buket Aydın göğüs dekoltesini paylaştı 'tarafını seç' dedi sosyal medyada olay oldu! Buket'in iki fotoğrafına takipçilerinden "Seçmek imkansız" yorumları yağdı. 37 yaşındaki Buket Aydın Instagram paylaşımları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Son dönemde değişimi ile dikkatleri üzerine çeken Buket Aydın bu kez, "Uzun zamandır bir şey paylaşmadığımı fark ettim, niye söylemiyorsunuz? O zaman tarafını seç 1 mi 2 mi?" notuyla paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirdi.

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Buket Aydın göğüs dekoltesini paylaştı 'tarafını seç' dedi kısa sürede olay oldu! Sosyal medyayı sallayan kareye Buket'in takipçilerinden yorum yağdı.Son zamanlarda magazin gündeminde sık sık yer alan Buket Aydın, göğüs dekolteli pozlarına bir yenisini daha ekledi.Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü sunucu Buket Aydın, Instagram paylaşımları ile magazin gündemini meşgul ediyor.

1 Ocak 1985 doğumlu Buket Aydın, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Buket Aydın'ın son paylaşımını görenler yorum yağmuruna tuttu. "Tarafını seç" pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken Buket Aydın'ın dekolteli paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Aydın'a sosyal medyada, "Seçmek imkansız" yorumları yağdı.

Yüzünün son halindeki değişiklikle de dikkatleri üzerine çeken Buket Aydın daha önce estetik iddialarına "Ne dudağımda ne yüzümde herhangi bir cerrahi işlem yok. Yüzümde botoks ve dolgu var ama çok değil belirli aralıklarla hafif dokunuşlar" demişti.

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