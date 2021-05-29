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Bu ne şıklık! Güzel oyuncu Hande Erçel göğüs dekolteli elbisesiyle parmak ısırttı!

Bu ne şıklık! Güzel oyuncu Hande Erçel göğüs dekolteli elbisesiyle parmak ısırttı!
29.05.2021 18:46
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Güzel oyuncu Hande Erçel göğüs dekolteli elbisesiyle parmak ısırttı! Rol aldığı dizide başrolü paylaştığı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yaklaşık 22 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında paylaşımda bulunan Hande Erçel, derin göğüs dekolteli pozlarıyla adeta sosyal medyayı kasıp kavurdu. Sosyal medya gündemine bomba gibi düşen pozlar, kısa sürede çok sayıda internet kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü. İşte Hande Erçel'in sosyal medyayı sallayan o pozları…


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