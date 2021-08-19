‘Bu kız kim?’ Hadise'den derin dekolteli süper minili kutlama!13 milyon takipçiye ulaşıp kutladı kimse tanımadı

Hadise 13 milyon takipçiye ulaşınca havalara uçtu! Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Hadise, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı, Instagram hesabında 13 milyon takipçi sayısına ulaşmasını verdiği iddialı bir pozla kutladı. Derin dekolteli, süper mini elbisesi ile objektif karşısına geçen Hadise'nin yüzündeki değişim ise takipçilerini şaşkına çevirdi. Hadise'nin paylaşımına 'Bu kız kim?', 'Hadise sen misin?' yorumları yapıldı. İşte Hadise'nin o paylaşımı...