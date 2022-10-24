Bu görüntüler çok konuşulur! Hande Erçel ve Kerem Bürsin birlikte görüntülendi

Başrolünü paylaştıkları dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ile Kerem Bürsin’in ilişkisi Maldivler tatilinde belgelenmişti. İkilinin aşkı magazin gündemine bomba gibi düşerken Hande Erçel ile Kerem Bürsin, uzun bir süre adlarından söz ettirmişti. Ancak çift, aylar önce ayrılık kararı alarak ilişkilerini sonlandırmıştı. Aylar sonra Hande Erçel ile Kerem Bürsin hayranlarını heyecanlandıran bir görüntü ortaya çıktı. Kısa sürede gündem olan görüntü, sosyal medyada hızla yayıldı. İşte o görüntü...