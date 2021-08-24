'Bravo, Adamsın' Kaan Yıldırım'dan Hadise ve Mehmet Dinçerler sorusuna mest eden yanıt!

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı son dönemin en çok konuşulan aşklarından biriydi. Sosyal medyada sık sık paylaşım yaparak ilişkilerini cümle aleme gösteren çift sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı geçtiğimiz aylarda. Sonrasında işler daha daha sarpa sardı. Önce Kaan Yıldırım'ın adı Çağla Şıkel'le anıldı. Sonrasında Hadise'nin iş insanı Mehmet Dinçerler'le sevgili olduğu ortaya çıktı. Kaan Yıldırım şarkıcı Hadise ile biten ilişkisi sonrası ilk kez konuştu. İşte Kaan Yıldırım'ın o açıklaması.

Kaan Yıldırım ile Hadise yakşalık 1,5 yıl aşk yaşamış, bir dargın bir barışık süren ilişki geçtiğimiz aylarda kesin olarak bitmişti.

Ayrılığın ardından Hadise, Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açtı.

Kaan Yıldırım ise kendisini işine verdi ve yeni dizisi için çalışmaya başladı. Ünlü oyuncu önceki gün Etiler'de görüntülendi.

Trafikte beklerken muhabirlerle sohbet eden Yıldırım, Hadise Hanım ile ayrıldınız öncesi ve sonrası için neler söylemek istersiniz? sorusuna yanıt vermek istemedi: "Karşı tarafın bir ilişkisi var. Benim bu konulara girmem hiç uygun olmaz. Ayıp olur. Onun için sizin de anlayış göstermenizi istiyorum"