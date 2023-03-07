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Bomba görüntüler! Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci’nin olay yaratan yatak sahneleri ortaya çıktı!

Bomba görüntüler! Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci’nin olay yaratan yatak sahneleri ortaya çıktı!
07.03.2023 09:06

OTOMATİK OYNAT

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Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu, Masumlar Apartmanı ile kariyerinin zirvesine çıksa da da aslında kendisinin uzun sayılabilecek bir oyunculuk kariyeri bulunuyor. Birkaç sene öncesine kadar şimdiki haliyle pek alakası olmayan oyuncunun değişimi gerçekten hayret verici. Birkan Sokullu, her ne kadar Küçük Sırlar dizisiyle akıllarda kalmış olsa da, aslında oyunculuk deneyimi daha öncesine dayanıyor. Birkan Sokullu'nun, kariyerinde attığı ilk adımlar 2008 yılına dayanıyor. O zamanlar henüz 23 yaşında olan yakışıklı oyuncu, masum halleri ve acemi tavırları ile dikkat çekiyor. Ancak Birkan Sokullu'nun kariyerinde öyle bir an var ki kendisi bile bu hallerinden utandığını söylüyor. O da Tuğba Ekinci'yle yatak sahneleri...

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