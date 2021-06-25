Bomba görüntüler! Ajda Pekkan'a en yakınından darbe! Bülent Çavuşoğlu Ajda Pekkan'ı o isimle mi aldattı?

Ajda Pekkan'a en yakınından darbe! Bülent Çavuşoğlu Ajda Pekkan'ı o isimle mi aldattı? Bomba görüntüler ortaya çıktı! Yıllara meydan okuyan Ajda Pekkan, 2012'de kendisinden 22 yaş küçük Bülent Çavuşoğlu ile aşk yaşamaya başlamış, bu ilişki tam sekiz yıl sürmüştü. İlişkilerini sürpriz bir şekilde noktalayan Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun arasının ihanet yüzünden açıldığı haberleri gündeme gelmişti. Ajda Pekkan'ın eski aşkı Bülent Çavuşoğlu Bodrum'da ortaya çıktı. İş adamının tatil arkadaşı ise Süperstar'ın bir dönem menajerliğini yapan ve Pekkan'ın işine son verdiği Etel Sason'dan başkası değildi.