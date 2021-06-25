Haberler Video Magazin Videoları Bomba görüntüler! Ajda Pekkan'a en yakınından darbe! Bülent Çavuşoğlu Ajda Pekkan'ı o isimle mi aldattı?

Bomba görüntüler! Ajda Pekkan'a en yakınından darbe! Bülent Çavuşoğlu Ajda Pekkan'ı o isimle mi aldattı?

Bomba görüntüler! Ajda Pekkan'a en yakınından darbe! Bülent Çavuşoğlu Ajda Pekkan'ı o isimle mi aldattı?
25.06.2021 14:12
Ana Sayfa 02:15
Delta varyantı alarmı! Onlarca...
Ana Sayfa 00:11
Ertuğrul Gazi FSRU bugün...
Ana Sayfa 00:47
Esenyurt'ta jigololuk vaadiyle...
Ana Sayfa 00:38
İşte aşılama oranı en yüksek...
Ana Sayfa 02:07
CHP'de istifa depremi
Ana Sayfa 03:40
Müge Anlı'da Büyükşen...
Ana Sayfa 00:45
Meltem Yılmazkaya'nın annesini...
Ana Sayfa 00:44
Düğün yolunda katliam gibi...
Ana Sayfa 02:27
Kan donduran cinayet! 3 gün...
Ana Sayfa 02:12
AB liderlerinden Suriyeliler...
Ana Sayfa 00:18
Fatih Portakal'a özür dile...
Ana Sayfa 01:58
Trabzonspor yeni sezon...

Ajda Pekkan'a en yakınından darbe! Bülent Çavuşoğlu Ajda Pekkan'ı o isimle mi aldattı? Bomba görüntüler ortaya çıktı! Yıllara meydan okuyan Ajda Pekkan, 2012'de kendisinden 22 yaş küçük Bülent Çavuşoğlu ile aşk yaşamaya başlamış, bu ilişki tam sekiz yıl sürmüştü. İlişkilerini sürpriz bir şekilde noktalayan Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun arasının ihanet yüzünden açıldığı haberleri gündeme gelmişti. Ajda Pekkan'ın eski aşkı Bülent Çavuşoğlu Bodrum'da ortaya çıktı. İş adamının tatil arkadaşı ise Süperstar'ın bir dönem menajerliğini yapan ve Pekkan'ın işine son verdiği Etel Sason'dan başkası değildi.


Magazin Videoları