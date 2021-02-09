Birkan Sokullu'nun Tuğba Ekinci'yle yatak sahneleri 'aman Birkan bu ne hal' dedirtti! Birkan Sokullu kendisi de utanıyor

Birkan Sokullu, Masumlar Apartmanı ile kariyerinin zirvesine çıksa da da aslında kendisinin uzun sayılabilecek bir oyunculuk kariyeri bulunuyor. Birkaç sene öncesine kadar şimdiki haliyle pek alakası olmayan oyuncunun değişimi gerçekten hayret verici. Birkan Sokullu'nun, kariyerinde attığı ilk adımlar 2008 yılına dayanıyor. O zamanlar henüz 23 yaşında olan yakışıklı oyuncu, masum halleri ve acemi tavırları ile dikkat çekiyor. Ancak Birkan Sokullu'nun kariyerinde öyle bir an var ki kendisi bile bu hallerinden utandığını söylüyor. O da Tuğba Ekinci'yle yatak sahneleri...