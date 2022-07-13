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Birce Akalay'dan olay paylaşım! Tüm gözler İbrahim Çelikkol’a çevrildi! Sosyal medya ikiye bölündü

Birce Akalay'dan olay paylaşım! Tüm gözler İbrahim Çelikkol’a çevrildi! Sosyal medya ikiye bölündü
13.07.2022 10:24

OTOMATİK OYNAT

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Birce Akalay en cesur haliyle denizden paylaştı! 2017 yılında dizi setinde başlayan dostluklarını o günden bu yana hiç kopmadan devam ettiren Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, geçen günlerde Bodrum'da birlikte tatil yaparken görüntülenmişti. Tatil için Cennet Koyu'nu tercih eden ikiliden Birce Akalay, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Çelikkol ile dostluğuna verdiği önemi çoğu paylaşımında dile getiren Akalay, denizde yüzerken çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Cesaretini konuşturarak makyajsız haliyle poz veren ünlü oyuncu, paylaşımının altına İbrahim Çelikkol ile ilgili yazdığı satırlarla çok konuşuldu. Güzelliğiyle sevenlerinden tam not alan Akalay'ın paylaşımına düştüğü not sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Birce Akalay'ın o paylaşımı...

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