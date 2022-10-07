2017 yılında dizi setinde başlayan dostluklarını o günden bu yana hiç kopmadan devam ettiren Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, önce Bodrum'da birlikte tatil yaparken görüntülenmiş sonrasında kaz dağlarına gitmişti. Zaten sık sık yakıştılan ikili birlikte tatile gidinec sonrasında aşk iddialarının ardı arkası kesilmedi. Birbirlerine yakıştırılan çift sık sık dost olduklarını dile getiriyordu. Sonrasında İbrahim Çelikkol'un, Natali Yarcan'la aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol son olarak yaptıkları paylaşımla gündeme geldi. İşte detaylar...