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Bircan Bali canlı yayında bombayı patlattı: Danla Bilic Kaan Yıldırım’la aşk mı yaşıyor?

Bircan Bali canlı yayında bombayı patlattı: Danla Bilic Kaan Yıldırım’la aşk mı yaşıyor?
02.02.2022 18:53

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Oyuncu Kaan Yıldırım, meslektaşı Ezgi Eyüboğlu ile boşandıktan sonra şarkıcı Hadise'yle yeni bir aşka yelken açmış ancak bu ilişkisinde aradığı mutluluğu bulamamıştı. Sürpriz bir şekilde yollarını ayıran ikiliden Hadise, geçen günlerde yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'le evlilik kararı almıştı. Hadise'nin evlilik haberlerinin ardından dikkat çeken bir hamle de Kaan Yıldırım'dan geldi. Ünlü oyuncu ile YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla üne kavuşan Danla Bilic hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

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Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali, canlı yayında "Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile Danla Bilic sosyal medya hesabından takipleşmeleri dedikoduları beraberinde getirdi. Dedikodular var, duydum. Çok da yakışıyorlar" açıklamasını yaptı.
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