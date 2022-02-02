Bircan Bali canlı yayında bombayı patlattı: Danla Bilic Kaan Yıldırım’la aşk mı yaşıyor?

Oyuncu Kaan Yıldırım, meslektaşı Ezgi Eyüboğlu ile boşandıktan sonra şarkıcı Hadise'yle yeni bir aşka yelken açmış ancak bu ilişkisinde aradığı mutluluğu bulamamıştı. Sürpriz bir şekilde yollarını ayıran ikiliden Hadise, geçen günlerde yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'le evlilik kararı almıştı. Hadise'nin evlilik haberlerinin ardından dikkat çeken bir hamle de Kaan Yıldırım'dan geldi. Ünlü oyuncu ile YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla üne kavuşan Danla Bilic hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.