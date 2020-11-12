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Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! 'Ablan gibi annen var'

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! 'Ablan gibi annen var'
12.11.2020 19:13
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Atv'nin reyting rekortmeni dizsi Bir Zamanlar Çukurova 72. bölümüyle Atv ekranlarına gelirken, dizide Züleyha karakterine hayat veren oyuncu Hilal Altınbilek sosyal medyanın konuştuğu isim oldu. Hünkar Yaman'ın katilini bulmak için eline silah alan Züleyha, sokaklara dökülüp linç yapmaya kalkan Adanalıları durduracak. Bugüne kadar görülmemiş bir Züleyha ile karşı karşıya kalacak olan Hilal Altınbilek hayranları, dizide annesi gibi sevdiği Hünkar Yaman'ın kaybeden Hilal Altınbilek'in öz annesini merak etti. İşte Hilal Altınbilek'in, 'Güzelliğini annesinden almış' , 'Ablan gibi duruyor Hilal' yorumları yaptıran annesi...


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