Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek yatak pozu ile sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek yatak pozu ile sosyal medyayı salladı! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, sosyal medya hesabında yaptığı yeni paylaşımla gündeme geldi. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren oyuncu, ayna karşısında verdiği yatak pozunu takipçileriyle paylaştı. Altınbilek'in paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu. İşte Hilal Altınbilek'in o paylaşımı…