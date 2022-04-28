RAMAZAN İMSAKİYE
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı da deniz sezonunu açtı! "Fedon denize düştü madem" diyen Hilal Altınbilek...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı da deniz sezonunu açtı! "Fedon denize düştü madem" diyen Hilal Altınbilek...
28.04.2022 18:05

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı da deniz sezonunu açtı! "Fedon denize düştü madem" diyen Hilal Altınbilek Instagram paylaşımı ile dikkat çekti. Şu sıralar Metin Hara ile ayrıldığı iddia edilen Hilal Altınbilek gündemden düşmüyor. Oyunculuğu kadar güzelliği ve aşk hayatıyla da dikkat çeken Hilal, yaşamını Bodrum'da sürdüren, yaz aylarında uzun bir süre güneşlenerek bronz tene sahip olan Fedon Kalyoncu'nun klasik haline gelen sezon açılışınına göndermede bulunarak yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Geçtiğimiz yıla tatil pozları ile damga vuran ünlüler 2022'ye erken giriş yaptı. Ata Demirer, Fedon, Merve Boluğur, Hilal Altınbilek 2022'nin ilk deniz paylaşımlarını yapan isimler oldu.

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