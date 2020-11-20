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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci annesi enerjisiyle kızına taş çıkartıyor! Kim der ki anne-kız

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci annesi enerjisiyle kızına taş çıkartıyor! Kim der ki anne-kız
20.11.2020 00:38
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Kadrosunda Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Bülent Polat gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Yamanlar Çiftliği'nin kahyası cazgır Saniye olarak karşımıza çıkan Selin Yeninci. 32 yaşındaki güzel oyuncu Selin Yeninci dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Selin Yeninci'nin annesi Şafak Sol'u görenler şaştı kaldı. Selin Yeninci'nin annesi Şafak Sol, enerjisiyle genç kızlara taş çıkartıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin annesi...


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