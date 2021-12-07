Haberler Magazin Videoları Bir Zamanlar Çukurova'nın Lütfiye'sinin kızı o ünlü oyuncu çıktı adeta haberimiz yok! Meğer Hülya Darcan'ın kızı...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Lütfiye'sinin kızı o ünlü oyuncu çıktı adeta haberimiz yok! Meğer Hülya Darcan'ın kızı...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Lütfiye'sinin kızı o ünlü oyuncu çıktı adeta haberimiz yok! Meğer Hülya Darcan'ın kızı...
07.12.2021 16:14 - Son Güncelleme: 07.12.2021 16:19
Ana Sayfa 00:40
Atların kesildiği ihbarı...
Ana Sayfa 00:45
Destan 4. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:59
Destan'da Batuga, Akkız'ı...
Ana Sayfa 00:14
Derbi sonrası Fenerbahçeli...
Ana Sayfa 00:30
Kardeşlerim 32. bölüm 2....
Ana Sayfa 02:31
Batuga, Akkız'ın esaretine...
Ana Sayfa 02:11
Cemal Kaşıkçı cinayetinde bir...
Ana Sayfa 01:00
Gönül Dağı 43. bölüm 2....
Ana Sayfa 01:55
Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı:...
Ana Sayfa 02:02
Öztrak, Türkiye ve Katar'a...
Ana Sayfa 02:06
Yasadışı göçe geçit yok!
Ana Sayfa 00:27
Kızı da ünlü çıktı çok...

Perşembe akşamlarının tartışmasız lideri Bir Zamanlar Çukurova, ekran macerasına 4. sezonuyla devam ediyor. Yayınlandığı günden bu yana atv ekranlarının en sevilen işlerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova, yayın hayatı boyunca oyuncu sirkülasyonu sağlayarak senaryoyu dinamik tuttu. Oyuncu kadrosuna sonradan katılan isimlerden biri de Hülya Darcan oldu. Bir Zamanlar Çukurova'ya Lütfiye Duman karakteriyle katılan Hülya Darcan, diziye de yeni bir soluk getirdi hem de ustalığını kattı. Çukurova'nın Lütfiye'si Hülya Darcan hakkında araştırma yapanlar kızının kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta usta oyuncu Hülya Darcan olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.

Magazin Videoları
SON DAKİKA