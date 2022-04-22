Bir Zamanlar Çukurova'nın Lütfiye'si Hülya Darcan’ın kızı bakın kimmiş gören inanamadı meğer...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Lütfiye'sinin kızı kendisinden de ünlü! Başrollerinde İbrahim Çelikkol ve Hilal Altınbilek'in yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'da Lütfiye Duman karakterini canlandıran Hülya Darcan'ın hayatı merak edilip araştırtılmaya başlandı. Sergilediği başarılı performansla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Darcan hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun kızının kim olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Hülya Darcan'ın en az kendisi kadar ünlü olan oyuncu kızı herkesi şaşkına çevirdi. Bakın hangi oyuncu Hülya Darcan'ın kızıymış...