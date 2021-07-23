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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç'ten tatil pozu! Fiziğiyle hayran bıraktı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç'ten tatil pozu! Fiziğiyle hayran bıraktı
23.07.2021 10:51
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Kadrosunda Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Bülent Polat, Nazan Kesal, Esra Dermancıoğlu, Hande Soral, Furkan Palalı, Selin Yeninci gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Selin Genç. 26 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Güzel oyuncu şimdilerde sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor. Mütevazı tarzıyla takdir toplayan Selin Genç, Instagram'ının hikaye bölümünden bikinili pozunu paylaşınca sosyal medya sallandı.


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