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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç'in annesini görenler 'Bu nasıl iş' demekten geri durmadı! Annesi kızını solladı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç'in annesini görenler 'Bu nasıl iş' demekten geri durmadı! Annesi kızını solladı
25.12.2020 15:04
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Kadrosunda Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Bülent Polat, Nazan Kesal, Esra Dermancıoğlu gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Selin Genç. 26 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Selin Yeninci'nin annesini görenler şaştı kaldı. Selin Genç ve annesinin fotoğrafını görenler 'Anasına bak kızını al', 'Benzerliğin bu kadarına pes' yorumlarında bulundu. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeller güzeli Gülten'i Selin Genç ve annesi.


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