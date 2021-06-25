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Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i muradına erdi! Bikinili pozuyla sosyal medyayı sallayan Polen'in nişanlısı bakın kim çıktı...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i muradına erdi! Bikinili pozuyla sosyal medyayı sallayan Polen'in nişanlısı bakın kim çıktı...
25.06.2021 09:29
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i muradına erdi. Bikinili pozuyla sosyal medyayı sallayan Polen nişanlandı. Atv'nin reyting rekortmeni dizileri arasında yer alan Bir Zamanlar Çukurova 102. bölümü ile sezon finaline girerken, Fadik karakterine hayat veren Polen Emre sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Yaz sezonunu açan Polen Emre'nin bikinili halini görenler tanıyamadı. Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren Polen Emre, geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile nişanından kareler paylaşmıştı. Adım adım evliliğe doğru giden Polen Emre'nin nişanlısını görenler şaşırdı. İşte voleybolcu aşkıyla evlilik arifesinde olan 30 yaşındaki Polen Emre...


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