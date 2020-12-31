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Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış babasının kopyası! Murat Ünalmış'ın babasını meğer dizide de görmüşüz

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış babasının kopyası! Murat Ünalmış'ın babasını meğer dizide de görmüşüz
31.12.2020 10:35
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Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir karakterine hayat veren Murat Ünalmış oldukça fazla konuşuluyor. Bu bağlamda Murat Ünalmış son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. Bu kadar kötü bir karakteri iyi bir şekilde yansıtan Murat Ünalmış'ın bu kadar konuşulması rastlantı değil elbette. Hal böyle olunca Murat Ünalmış'ın eşinden, yaşına, boyuna kadar her detay merak ediliyor. Murat Ünalmış hakkında araştırma yapanlar babasını görünce şaştı kaldı. Nedeni ise babasının da Bir Zamanlar Çukurova eşliğinde izleyicilerle buluşmuş olması.


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