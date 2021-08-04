Haberler Magazin Videoları Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış '20'li yaşların başı' paylaşımını görenler şoke oldu!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış '20'li yaşların başı' paylaşımını görenler şoke oldu!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış '20'li yaşların başı' paylaşımını görenler şoke oldu!
04.08.2021 21:18
Ana Sayfa 01:40
Konya katliamının katil...
Ana Sayfa 00:20
Sonay Aydın’ı görenler...
Ana Sayfa 05:04
Alevler Muğla'nın en büyük...
Ana Sayfa 03:50
Kemerköy Termik Santrali'nde...
Ana Sayfa 02:26
2021 YAŞ kararları terfi atama...
Ana Sayfa 01:05
Hatay Dörtyol'da orman...
Ana Sayfa 00:31
Kızkumu Plajını çevreleyen...
Ana Sayfa 01:42
Çip krizi derinleşiyor! Apple...
Ana Sayfa 00:31
Azra Gülendam Haytaoğlu’nun...
Ana Sayfa 00:29
Ankara'da yangın! Yükselen...
Ana Sayfa 06:35
Kritik toplantı öncesi Başkan...
Ana Sayfa 01:16
18 yaş altı aşı olacak mı? 18...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i '20'li yaşların başı' dedi görenler şoke oldu! Birce Akalay'la 1 yıl evli kalan Murat meğer hiç mi hiç değişmemiş... Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha ve Ümit arasında kalan Demir Yaman karakterine hayat veren başarılı oyuncu Murat Ünalmış, sosyal medya gündeminde. Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı hikayesi ile ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış'ın özel hayatı merak konusu oldu. Bir dönem gönlünü ünlüler dünyasından Birce Akalay'a kaptıran Murat Ünalmış, 1 yıl süren evliliğin ardından bir daha kimseyle anılmadı. Özel hayatını gözler önünde yaşamayı tercih etmeyen Murat Ünalmış, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşırttı. 20'li yaşların başı ile şimdiki hali hemen hemen aynı olan başarılı oyuncunun yıllar içindeki değişimi...


Magazin Videoları