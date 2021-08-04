Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış '20'li yaşların başı' paylaşımını görenler şoke oldu!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i '20'li yaşların başı' dedi görenler şoke oldu! Birce Akalay'la 1 yıl evli kalan Murat meğer hiç mi hiç değişmemiş... Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha ve Ümit arasında kalan Demir Yaman karakterine hayat veren başarılı oyuncu Murat Ünalmış, sosyal medya gündeminde. Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı hikayesi ile ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış'ın özel hayatı merak konusu oldu. Bir dönem gönlünü ünlüler dünyasından Birce Akalay'a kaptıran Murat Ünalmış, 1 yıl süren evliliğin ardından bir daha kimseyle anılmadı. Özel hayatını gözler önünde yaşamayı tercih etmeyen Murat Ünalmış, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşırttı. 20'li yaşların başı ile şimdiki hali hemen hemen aynı olan başarılı oyuncunun yıllar içindeki değişimi...