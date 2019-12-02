Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'ndan güldüren paylaşım: Çünkü oyuncu olmak bunu gerektirir 02.12.2019 12:23

Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı diziyle tanınan oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video üzerinden televizyon oyunculuğu hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Şimdilerde Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Behice karakteri ile izleyiciyi ekran başına kilitleyen 50 yaşındaki Esra Dermancıoğlu'nun Instagram paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

