Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Vahide Perçin ortaya çıktı! Vahide Perçin'in son halini görenler gözlerine inanamadı!

Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Vahide Perçin ortaya çıktı! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 70. bölümde Hünkar Yaman'ın öldürülmesiyle diziye veda eden başarılı oyuncu Vahide Perçin'in Foça'daki evine yerleşerek artık daha sakin bir hayat sürmek istediği ve bu kararını alma nedeninin sağlık sorunları olduğu konuşuluyordu. Sosyal medyada bazı fotoğraflar dışında pek de ortalıkta görünmeyen Vahide Perçin, geçtiğimiz gün kameralara yakalandı. Hünkar Yaman karakterinden bambaşka bir imaj ile objektiflere yansıyan usta oyuncu, görenleri şaşkına çevirdi. İşte Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Vahide Perçin'in yıllar içindeki değişimi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...